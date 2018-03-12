Голосуем за лучший проект

В середине января «Республика» запустила рубрику «Выбираем лучший проект». Мы подробно рассказывали о заявках жителей Карелии в программу «Комфортная городская среда». Мы говорили с инициаторами проектов, обращались за оценкой к экспертам и общественникам.

Мы представили 28 заявок — самых, на наш взгляд, интересных и перспективных. Их инициаторы активно продвигали свои проекты, чтобы представить их в СМИ. Сами звонили и писали нам.

Напомним, приоритетный проект президента России «Комфортная городская среда» рассчитан на 2018-2022 годы. Программа делится на два направления: благоустройство дворов и общественных территорий. В первом случае граждане имеют право подавать заявки в органы местного самоуправления на конкурсной основе, во втором речь идет о благоустройстве парков, скверов, мемориалов и других мест общественного пользования. Победители определятся путем тайного рейтингового народного голосования, к которому допустят всех жителей старше 14 лет. Заявки, которые получат наибольшее количество голосов жителей Карелии, будут реализованы в первую очередь до 1 октября 2018 года. Остальные — позднее, но ни один проект не будет исключен из программы. Финальное голосование за проекты по благоустройству общественных территорий пройдет 18 марта.

— Мне представляется, что программа «Комфортная городская среда» — один из очень удачных примеров взаимодействия органов власти и населения, — заявил глава Карелии Артур Парфенчиков на республиканском форуме, посвященном второму году работы программы. — Второй год реализации этого проекта должен быть более результативным, с меньшими проблемами, безусловно, мы должны все обустроить в более четкие сроки. И мы поняли, что очень важно подходить комплексно в конкретных вопросах формирования комфортной среды.

В этом году жители Карелии подали 135 заявок на благоустройство общественных территорий (парков, бульваров, пешеходных зон), из которых на народное голосование 18 марта попадут 88 проектов. Подавляющее большинство подали петрозаводчане — 62 проекта. На втором месте — Кондопога с 31-й заявкой. Всего в рейтинговом голосовании примут участие 10 муниципальных образований Карелии. . Максимальное число проектов, которые выполнят в текущем году в каждом городе, — три. Пожалуй, самая острая борьба развернется в столице Карелии. По словам спикера Петросовета Геннадия Боднарчука, интрига очень серьезная.

В рубрике «Выбираем лучший проект» мы, конечно, представили не все проекты программы. Но мы и не пытались это сделать. Нашей целью было показать, как люди стремятся благоустроить пространство вокруг себя и как им в этом может помочь приоритетный проект президента. Подробные репортажи мы написали о 20-ти проектах в Петрозаводске и о 8-ми в районах республики.

Предлагаем читателям выбрать самые интересные заявки. Для этого мы запускаем два голосования. Отдельно по районам и отдельно по Петрозаводску, где больше всего заявок.

Проголосуйте за проект программы «Комфортная городская среда» в Петрозаводске Проголосуйте за проект программы «Комфортная городская среда» в районах Карелии Голосование продлится до 12.00 16 марта. 16 марта мы подведем итоги голосования и определим двух лидеров — по Петрозаводску и по районам — и еще раз расскажем об этих проектах.

Проголосовав, вы поможете инициативным горожанам рассказать о своих проектах по благоустройству как можно большему количеству людей. При этом наше голосование никак не влияет на результаты тайного рейтингового голосования, которое пройдет в республике 18 марта. Мы только помогаем жителям Карелии узнать о самых интересных проектах, чтобы, придя на участок, вы могли быстрее определиться, за какую заявку отдать свой голос.

В нашем голосовании нет проигравших — каждый голос помогает рассказать о проектах, которые сами жители республики определили как важные и нужные. Принимайте участие в нашем голосовании, помогайте продвигать заявки, поданные в программу “Комфортная городская среда” — поддержите неравнодушных людей нашей республики!

Проекты районов

1. Благоустройство привокзальной площади (Кондопога): обустройство дренажа, асфальтирование тротуара

2. Благоустройство сквера на улице Порт-шоссе (Беломорск): обустройство пешеходных дорожек, установка скамеек и урн

3. Благоустройство парка на улице Солунина (Беломорск): построить детскую площадку, установить фонари, скамейки и урны

Проект парка на улице Солунина Проект парка на улице Солунина

4. Установка новой сцены на площади Кирова (Медвежьегорск): покупка и монтаж мобильного сценического комплекса с помещением для переодевания артистов

Сцена на Кирова Сцена на Кирова

5. Установка фонарей на улице Куйбышева (Медвежьегорск): установка четырех опор и сетей для освещения улицы с одиннадцатью 12-квартирными домами

Проект освещения на улице Куйбышева Проект освещения на улице Куйбышева

6. Благоустройство кладбища в Пряже: установка скамеек, забора, устройство удобного въезда

7. Создание пешеходной дорожки по улице Володарского (Олонец): асфальтирование, установка урн и ограждений

8. Создание пешеходной дорожки по улице Комсомольской (Олонец): асфальтирование, установка скамеек и урн

Выберите лучший проект по благоустройству (районы республики) Благоустройство привокзальной площади (Кондопога)

Благоустройство сквера на улице Порт-шоссе (Беломорск)

Благоустройство парка на улице Солунина (Беломорск)

Установка новой сцены на площади Кирова (Медвежьегорск)

Установка фонарей на улице Куйбышева (Медвежьегорск)

Благоустройство кладбища в Пряже

Создание пешеходной дорожки по улице Володарского (Олонец)

Создание пешеходной дорожки по улице Комсомольской (Олонец) Посмотреть результаты

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Проекты Петрозаводска

1. Благоустройство Нобельского парка (Октябрьский район): устройство крытой площадки с установкой уличных тренажеров, установка детской игровой площадки, устройство площадки для отдыха.

Нобельский парк Нобельский парк

2. Благоустройство территории у стадиона «Юность» (Центр): освещение пешеходного маршрута вдоль левого берега реки Лососинки, обустройство сборно-разборных трибун для зрителей в количестве посадочных мест до 500, ограждение спортивных площадок, благоустройство парковочных мест на 50 автомобилей.

3. Благоустройство лыжной трассы «Фонтаны» (Кукковка-Древлянка): установка ограждений для ограничения выезда автотранспорта, расширение подъездной дороги, обустройство парковки, обустройство тротуара и лестницы для пешеходов.

4. Благоустройство парка железнодорожников (Первомайский район): установка детской и спортивной площадок, устройство пешеходных дорожек, установка арт-объектов, устройство зоны отдыха.

«Светофорное дерево» в парке Железнодорожников. Парк железнодорожников Парк железнодорожников Парк железнодорожников

5. Благоустройство ул. Труда (Соломенное): устройство площадки для проведения массовых мероприятий, установка скамеек и урн, устройство цветников, установка детской и спортивной площадок.

ул. Труда ул. Труда

6. Благоустройство Соломенского парка (Соломенное): устройство пешеходных дорожек, устройство уличного освещения, установка спортивной площадки, установка скамеек и урн, устройство зон отдыха.

Соломенский парк Соломенский парк Соломенский парк

7. Парк Сулажгорского кирпичного завода (Сулажгора): строительство автопарковки перед центральным входом, благоустройство «Тропы здоровья», установка двух детских игровых площадок, установка тренажерной площадки с беседкой, устройство универсального спортивного поля для игры в волейбол, баскетбол, мини-футбол; устройство скейт-площадки, строительство летнего театра и мемориального комплекса, благоустройство ландышевой и папоротниковой полян.

Парк СКЗ Парк СКЗ Парк СКЗ

8. Благоустройство территории плодово-ягодного питомника (Сулажгора): обустройство разворотного кольца для общественного транспорта, устройство сада камней, устройство пешеходных дорожек и дорожек для конных прогулок, посадка зеленых насаждений, устройство площадки для выгула и дрессировки собак.

Сулажгорский питомник Сулажгорский питомник

9. Благоустройство парка «Шиловка» (берег Неглинки, Перевалка): устройство пешеходных дорожек, установка скамеек и урн, ремонт пешеходных мостов, расчистка территории от аварийных деревьев и мелколиственной поросли, установка детской площадки.

Парк Шиловка Парк Шиловка Парк Шиловка

10. Благоустройство парка «Неглинский берег» (Древлянка-8): устройство пруда, установка моста, устройство пешеходных дорожек, площадки со скамейками.

11. Реконструкция спуска от ул. Титова до набережной (Центр): реконструкция лестничного спуска, установка малых архитектурных форм (скамеек, урн), устройство пешеходных дорожек, восстановление партерных цветников.

Спуск с ул. Титова на набережную Спуск с ул. Титова на набережную Спуск с ул. Титова на набережную

12. Благоустройство парка 50-летия Пионерской организации (Центр): реконструкция мостов и зоны набережной, ремонт пешеходных дорожек, установка детской и спортивной площадок, установка арт-объектов, посадка и уход за зелеными насаждениями.

Проект благоустройства парка 50-летия пионерской организации Проект благоустройства парка 50-летия пионерской организации Проект благоустройства парка 50-летия пионерской организации

13. Благоустройство площади Гагарина (Центр): установка арт-объекта, ремонт пешеходных дорожек, установка скамеек и урн, устройство декоративного освещения.

Экскиз площади Гагарина. Фото: пресс-центр адмиинстрации Эскиз проекта по благоустройству пл. Гагарина. Фото: пресс-центр администрации Петрозаводска

14. Благоустройство сквера имени Ивана Сенькина (Центр): ремонт детской площадки, ремонт пешеходных дорожек, уход за зелеными насаждениями, установка декоративного освещения.

15. Благоустройство ул. Энгельса (Центр): восстановление пешеходного тротуара вдоль домов № 13-15 по ул. Энгельса; установка скамеек, урн, ремонт разделительной полосы с сохранением исторических деревьев, устройство газонов и ограждения на разделительной полосе.

Проект благоустройства ул. Энгельса Проект благоустройства ул. Энгельса Проект благоустройства ул. Энгельса

16. Благоустройство территории у «Невского пассажа»(Голиковка): устройство пешеходных дорожек, озеленение территории: устройство газонов, посадка зеленых насаждений, установка скамеек и урн, устройство цветников.

17. Благоустройство Якорного парка (Зарека): устройство пешеходных дорожек, установка детской площадки, посадка зеленых насаждений, установка скамеек и урн, устройство уличного освещения.

Якорный парк Якорный парк Якорный парк

18. Благоустройство территории у храма Владимирской иконы Божией Матери (Птицефабрика): устройство пешеходных дорожек, устройство уличного освещения, посадка зеленых насаждений, установка скамеек, урн, создание декоративных цветочных композиций, установка ограждения, установка контейнеров для раздельного сбора отходов, устройство детской площадки.

Проект благоустройства на Птицефабрике Проект благоустройства на Птицефабрике Проект благоустройства на Птицефабрике

19. Благоустройство Ключевского карьера (Ключевая): установка контейнеров для сбора отходов, создание причала, подготовка площадки для занятия водными видами спорта, установка навеса со скамейками.

Проект благоустройства Ключевского карьера Проект благоустройства Ключевского карьера

20. Благоустройство Аллеи дружбы на ул. Нойбрандербургской (Ключевая): ремонт покрытия, установка скамеек и урн, устройство газона и цветников, озеленение территории, устройство спортивной площадки с тренажерами.

Выберите лучший проект по благоустройству (Петрозаводск) Благоустройство Нобельского парка (Октябрьский район)

Благоустройство территории у стадиона «Юность» (Центр)

Благоустройство лыжной трассы «Фонтаны» (Кукковка-Древлянка)

Благоустройство парка железнодорожников (Первомайский район)

Благоустройство ул. Труда (Соломенное)

Благоустройство Соломенского парка (Соломенное)

Парк Сулажгорского кирпичного завода (Сулажгора)

Благоустройство территории плодово-ягодного питомника (Сулажгора)

Благоустройство парка «Шиловка» (берег Неглинки, Перевалка)

Благоустройство парка «Неглинский берег» (Древлянка-8)

Реконструкция спуска от ул. Титова до набережной (Центр)

Благоустройство парка 50-летия Пионерской организации (Центр)

Благоустройство площади Гагарина (Центр)

Благоустройство сквера имени Ивана Сенькина (Центр)

Благоустройство ул. Энгельса (Центр)

Благоустройство территории у «Невского пассажа» (Голиковка)

Благоустройство Якорного парка (Зарека)

Благоустройство территории у храма Владимирской иконы Божией Матери (Птицефабрика)

Благоустройство Ключевского карьера (Ключевая)

Благоустройство Аллеи дружбы на ул. Нойбрандербургской (Ключевая) Посмотреть результаты