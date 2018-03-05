Главы районов и муниципалитетов учатся привлекать инвесторов и создавать туристические кластеры

В Петрозаводске прошло общее собрание ассоциации «Совет муниципальных образований Карелии». Главы районов, районных администраций и муниципалитетов встретились, чтобы обсудить итоги прошлого года и определить приоритетные направления деятельности на 2018 год.

Заседание открыл глава Карелии Артур Парфенчиков. Он отметил, что на подобных встречах появляется возможность делиться опытом и обсуждать самые острые проблемы в жизни республики.

— Сегодня важным является формирование комфортной среды в широком смысле слова, — отметил руководитель региона. — Это не только дворы, не только состояние парков, улиц – это и образование, и медицина, и транспорт, и многое-многое другое. В этом контексте особая роль принадлежит муниципальным образованиям. Очень важно, чтобы ваш опыт, в том числе отрицательный, становился достоянием всех. Чтобы ваши ошибки стали опытом для ваших коллег и чтобы ваши достижения не оставалось только вашим потенциалом, а транслировалось.

Участники встречи рассмотрели несколько организационных вопросов, в частности, утвердили годовой финансовый отчет и выслушали доклад председателя совета Юрия Разумейчика об итогах работы в 2017 году. Так, в прошлом году ассоциация подготовила методическое пособие по организации ТОСов – территориальных общественных самоуправлений, которые представляют собой форму самоорганизации граждан по месту жительства. Методичка подробно объясняет, как создать ТОС и как он должен работать.

Во второй части заседания участники совета вместе с представителями республиканских властей обсуждали важные для любого района темы – привлечение инвестиций, создание туристских кластеров, господдержку фермерских хозяйств и другие.