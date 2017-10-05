Урок от первого лица

Глава Карелии Артур Парфенчиков провел открытый урок для студентов педагогических направлений ПетрГУ. В аудитории на Пушкинской собралось около ста человек с разных курсов и специальностей.

Лекции как таковой не было – задавали вопросы. Кто-то из студентов спросил, пригодились ли Артуру Парфенчикову в жизни иностранные языки. Глава региона ответил, что английский ему понадобился, когда он еще работал следователем и ездил в командировку в Америку.

— Педагогу в университете нравилось мое произношение. Она говорила: «Вот так и надо, так американцы и говорят: как будто тебе все пофиг». Когда приехал в Америку, мне там тоже сказали, что произношение хорошее. А как-то я сделал ошибку – употребил двойное отрицание. Но оказалось, так говорят чернокожие в Гарлеме. Меня даже спросили, не учился ли я в школе КГБ. А я говорю: даже если бы меня специально учили гарлемскому диалекту, за чернокожего я бы никак не сошел.

Для чиновника высокого ранга знание иностранных языков – вопрос престижа страны, добавил Артур Парфенчиков.

Один из студентов спросил, как быть со спортивными объектами в республике: их строят, но используют чаще в коммерческих целях, чем для занятий физкультурой и подготовки спортсменов.

— Мне кажется, были бы объекты, — ответил на это руководитель региона. – Если речь о муниципальной собственности, нормальный руководитель района даст возможность заниматься там детям и молодежи. Другое дело, что объектов сейчас недостаточно даже в Петрозаводске, а тем более в поселках. Мы новые ФОКи построили в Сортавале, Питкяранте, Суоярви. Вся нормативная документация, чтобы проводить там занятия у школьников, есть. Проблема, как обычно, в финансах. Нужно давать больше денег школам, чтобы они могли решать вопросы аренды и находить варианты занятий без оплаты.

Пример – закрытый футбольный манеж, который будут строить в Петрозаводске. Это частный проект, но до 17:00 там будут бесплатно заниматься дети, а по вечерам тренировки будут проводить на коммерческой основе.

Не обошлось без вопроса, который практически всегда задают высоким гостям: какими качествами должен обладать успешный человек? Артур Парфенчиков назвал таковым стремление к созиданию.

— Всегда приятно, когда у человека горят глаза, чем бы он ни занимался. Вот едешь ты в район и встречаешь фермера, который выращивает клубнику. Вопрос даже не столько в деньгах и прибыли, он просто хочет накормить всю Карелию клубникой, вот просто такая мечта.

На вопрос о том, как в Карелии поддерживают педагогов на селе, глава региона честно ответил: недостаточно. Есть определенные льготы по жилью и доплаты. Но власти ограничены в средствах, и это касается не только учителей, но и молодых специалистов в других областях. Чтобы без проблем решать подобные вопросы, нужно создать сбалансированный бюджет, отметил глава региона.

Оживление в рядах студентов вызвал вопрос о любимых учителях. Кроме первой учительницы Артур Парфенчиков назвал педагога по русскому языку и литературе, по совместительству – классного руководителя. Она запомнилась тем, что многое прощала будущему главе Карелии.

— Я не был каким-то хулиганом, но всякие вещи случались. Открою тайну: в третьем-четвертом классе у меня был дневник плохих дел, и мы с другом каждое утро думали, что бы сегодня такое сделать. Наши шалости были не слишком серьезными, но один раз мы в школе открутили вентиль на водопроводной трубе. Вода хлынула, стала заливать этаж, мы бегаем, не знаем, что делать.

Кстати, эту аварию Артур Парфенчиков сам же и устранил, за что получил от школы благодарность. А признаться в том, что причиной ЧП стали они с другом, духу не хватило.

Глава Карелии поздравил всех собравшихся с Днем учителя и сказал, что эта профессия – одна из самых светлых на земле. Главное в ней – любить детей.

— Через эту любовь все остальное происходит: и познание предмета, и познание основ нравственности. Если ребенок чувствует любовь, он тянется к учителю, он открыт.