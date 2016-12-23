Глава Карелии вручил награду «Человек года-2016»

На сцене Музыкального театра Карелии прошла торжественная церемония награждения Человека года. Высокое звание получил заведующий нейрохирургическим отделением республиканской больницы Николай Мячин, награду вручали глава республики Александр Худилайнен и спикер Заксобрания Элиссан Шандалович.

— Когда в этом году на конференцию по нейрохирургии в Карелию приехали мировые светила, это показало уровень заслуг Николая Мячина, — отметил руководитель региона. – Сегодня те операции, которые делает Николай Леонидович, показывают по центральному телевидению. Это человек, который окончил наш университет и всю жизнь посвятил Карелии. И поэтому совершенно логично, что комиссия после недолгих консультаций остановилась именно на нем.

Вручение награды «Человек года-2016». Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов. Вручение награды «Человек года-2016». Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов. Вручение награды «Человек года-2016». Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов. Вручение награды «Человек года-2016». Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов. Вручение награды «Человек года-2016». Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов.

Врача республиканской больницы отметили за внедрение современных методов лечения и вклад в лечение нейрохирургических патологий. На церемонии Николай Мячин поблагодарил за присуждение ему награды и заметил, что это звание – заслуга не только его, но и всего персонала больницы.

— Огромное спасибо коллективу больницы, без которого нейрохирургическое отделение не могло бы существовать. И конечно огромное спасибо всему коллективу отделения, от санитарки до вашего покорного слуги, за труд – ежедневный, круглосуточный и порой достаточно тяжелый.

Церемонию завершило выступление артистов Музыкального театра Карелии.