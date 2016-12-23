Глава Карелии вручил награду «Человек года-2016»

Высокое звание получил завотделения нейрохирургии республиканской больницы Николай Мячин.

На сцене Музыкального театра Карелии прошла торжественная церемония награждения Человека года. Высокое звание получил заведующий нейрохирургическим отделением республиканской больницы Николай Мячин, награду вручали глава республики Александр Худилайнен и спикер Заксобрания Элиссан Шандалович.

— Когда в этом году на конференцию по нейрохирургии в Карелию приехали мировые светила, это показало уровень заслуг Николая Мячина, — отметил руководитель региона. – Сегодня те операции, которые делает Николай Леонидович, показывают по центральному телевидению. Это человек, который окончил наш университет и всю жизнь посвятил Карелии. И поэтому совершенно логично, что комиссия после недолгих консультаций остановилась именно на нем.

Вручение награды «Человек года-2016». Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов.
Вручение награды «Человек года-2016». Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов.
Вручение награды «Человек года-2016». Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов.
Вручение награды «Человек года-2016». Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов.
Вручение награды «Человек года-2016». Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов.

Врача республиканской больницы отметили за внедрение современных методов лечения и вклад в лечение нейрохирургических патологий. На церемонии Николай Мячин поблагодарил за присуждение ему награды и заметил, что это звание – заслуга не только его, но и всего персонала больницы.

— Огромное спасибо коллективу больницы, без которого нейрохирургическое отделение не могло бы существовать. И конечно огромное спасибо всему коллективу отделения, от санитарки до вашего покорного слуги, за труд – ежедневный, круглосуточный и порой достаточно тяжелый.

Церемонию завершило выступление артистов Музыкального театра Карелии.

Вручение награды «Человек года-2016». Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов.
Вручение награды «Человек года-2016». Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов.
Вручение награды «Человек года-2016». Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов.
Вручение награды «Человек года-2016». Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов.
Вручение награды «Человек года-2016». Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов.

 

Общество   /   ,
Наша война - Лица