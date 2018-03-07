Глава Карелии: самоуправление граждан необходимо развивать

На прошедшем заседании совета при главе Республики Карелии по содействию развитию гражданского общества и правам человека одним из важных вопросов было ускорение создания территорий общественного самоуправления (ТОС).

Территориальное общественное самоуправление является наиболее приближенным к населению звеном в системе местного самоуправления. Оно связывает местную власть в селах, деревнях, поселках, микрорайонах, городах с реальными заботами людей, обеспечивает защиту совместных интересов граждан, проистекающих из проживания на данной территории.

— В Карелии существует много крупных и мелких поселений, страдающих от дефицита власти. Отсутствуют структуры, которые помогали бы региональным органам в выполнении каких-то решений. Существует и обратная проблема. Организация органов общественного самоуправления помогла бы решить многие задачи, — отметил во вступительном слове глава Карелии Артур Парфенчиков.

В своем выступлении завкафедрой конституционного и муниципального права Карельского филиала РАНХиГС Александр Ларичев рассказал о том, что в октябре было издано учебное пособие по ТОС, которое было распространено среди представителей общественности и муниципальных органов.

Как итог за два месяца до наступления Нового года в Карелии появилось 34 новых территории общественного самоуправления, и к февралю 2018 года общее количество ТОС в республике равно 52.

Докладчик обратил внимание, что правительство поддержало 16 проектов ТОС.

— Тридцать четыре ТОС, созданные до 29 декабря 2017 года, также получили бюджетные средства на обеспечение собственной деятельности. А общий объем межбюджетных трансфертов на поддержку ТОС в 2018 году составит 3,4 миллиона рублей, — отметил Александр Ларичев.

Среди первоочередных задач развития территорий общественного самоуправления докладчик выделил необходимость организации обучения представителей ТОС, сопровождение и мониторинг реализации социально значимых проектов, содействие формированию ТОС со стороны муниципалитетов и координацию развития ТОС со стороны институтов гражданского общества.

Министр национальной и региональной политики Сергей Киселев отметил, что пространство для развития есть. Он привел в пример соседнюю Архангельскую область, где количество ТОСов уже приближается к тысяче.