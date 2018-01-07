Глава Карелии предупредил о возможных отключениях света

Глава Карелии Артур Парфенчиков предупредил жителей республики о возможных отключениях света в районах. Связаны они с профилактическими работами на ЛЭП. Об этом руководитель региона написал на своей странице в соцсети.

– В период новогодних праздников на территории республики наблюдались сбои в энергоснабжении. За неделю было зафиксировано 26 случаев в Суоярвском, Сортавальском, Лахденпохском, Лоухском, Пряжинском, Олонецком, Пудожском районах и городе Костомукша. Основной причиной энергетики называют погодные условия и падения деревьев на линии электропередач. Период отключений составлял от нескольких минут до нескольких часов. В оперативном порядке в короткий срок бригады ликвидировали аварии и восстанавливали электроснабжение. Профилактические работы в настоящий момент ведут лесорубы — спиливают деревья вблизи охранной зоны ЛЭП. Это может вызвать кратковременные отключения электроэнергии, но позволит избежать серьезных аварий.