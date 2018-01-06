Глава Карелии поздравил жителей с Рождеством стихами Лермонтова

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил жителей республики с Рождеством.
«В канун Рождества Христова желаю всем добра, согласия в семье, мира и благополучия. Этот светлый праздник вызывает самые добрые чувства и объединяет миллионы людей на основе общих традиций и духовных ценностей. Хотел бы поздравить всех словами великого русского поэта Михаила Лермонтова:
Сегодня будет Рождество,
весь город в ожиданьи тайны,
он дремлет в инее хрустальном
и ждет: свершится волшебство.
Метели завладели им,
похожие на сновиденье.
В соборах трепет свеч и пенье,
и ладана сребристый дым.
Под перезвон колоколов
забьётся колоколом сердце.
И от судьбы своей не деться –
от рождества волшебных слов.
Родник небес – тех слов исток,
они из пламени и света.
И в мире, и в душе поэта,
и в слове возродится Бог.
Колдуй же, вьюга-чародей,
твоя волшебная стихия
преобразит в миры иные
всю землю, город, и людей.
Встречаться будут чудеса,
так запросто, в толпе прохожих,
и вдруг на музыку похожи
людские станут голоса», — написал на своей странице «ВКонтакте» руководитель региона.
Напомним, рождественское богослужение в Александро-Невском кафедральном соборе Петрозаводска начнется в 23:00.