Глава Карелии поздравил жителей с Рождеством стихами Лермонтова

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил жителей республики с Рождеством.

«В канун Рождества Христова желаю всем добра, согласия в семье, мира и благополучия. Этот светлый праздник вызывает самые добрые чувства и объединяет миллионы людей на основе общих традиций и духовных ценностей. Хотел бы поздравить всех словами великого русского поэта Михаила Лермонтова:

Сегодня будет Рождество,

весь город в ожиданьи тайны,

он дремлет в инее хрустальном

и ждет: свершится волшебство.

Метели завладели им,

похожие на сновиденье.

В соборах трепет свеч и пенье,

и ладана сребристый дым.

Под перезвон колоколов

забьётся колоколом сердце.

И от судьбы своей не деться –

от рождества волшебных слов.

Родник небес – тех слов исток,

они из пламени и света.

И в мире, и в душе поэта,

и в слове возродится Бог.

Колдуй же, вьюга-чародей,

твоя волшебная стихия

преобразит в миры иные

всю землю, город, и людей.

Встречаться будут чудеса,

так запросто, в толпе прохожих,

и вдруг на музыку похожи

людские станут голоса», — написал на своей странице «ВКонтакте» руководитель региона.

Напомним, рождественское богослужение в Александро-Невском кафедральном соборе Петрозаводска начнется в 23:00.