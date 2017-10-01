Глава Карелии поручил разобраться с кризисом в Пряжинском совхозе

Сегодня в Пряже пройдет экстренное выездное совещание, на котором обсудят ситуацию в Пряжинском совхозе. Провести его глава Карелии Артур Парфенчиков поручил премьер-министру Александру Чепику. Глава региона заявил, что недопустимо морить животных голодом, и нужно как можно скорее принять меры по стабилизации ситуации и обеспечению коров кормом.

— Трудовой коллектив, всеми силами поддерживающий поголовье стада, оказался заложником разногласий собственников фермы. Жду от всех органов власти действенных решений, — написал руководитель региона на своей странице в соцсети.

Напомним, работники АО «Пряжинское» начали сбор помощи для голодающих животных. Из-за проблем, возникших на предприятии, стадо стало нечем кормить, и животные начали гибнуть. На сегодня коллективу удалось собрать больше 25 тысяч рублей, на которые планируют закупить корм.