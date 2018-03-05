Глава Карелии: «Комфортная городская среда» — один из удачных примеров взаимодействия власти и населения»

В столице Карелии сегодня проходит республиканский форум «Формирование комфортной городской среды: актуальные вопросы реализации проекта в 2018 году». В Национальном театре собрались представители всех заинтересованных в этой приоритетной программе сторон: от руководства региона и местных властей до Общероссийского народного фронта, дизайнеров и авторов конкретных дворовых заявок.

— Мне представляется, что программа «Комфортная городская среда» — один из очень удачных примеров взаимодействия органов власти и населения, — заявил на открытии форума глава Карелии Артур Парфенчиков. — Второй год реализации этого проекта должен быть более результативным, с меньшими проблемами, безусловно, мы должны все обустроить в более четкие сроки. И мы поняли, что очень важно подходить комплексно в конкретных вопросах формирования комфортной среды.

Прежде всего руководитель региона говорил о двух проблемах, с которыми республика столкнулась в прошлом году, когда все получали первый опыт реализации «Комфортной городской среды»: недостаточное информирование населения, недобросовестность подрядчиков при малом их количестве в северных и малочисленных территориях. Кроме того, при исполнении отдельных заявок в 2017 году откровенно хромала синхронизация действий. И получалось, например, что только-только положенный во дворе асфальт по «Комфортной городской среде» ради плановой замены труб перерывал «Водоканал».

— Нам нужно больше популяризировать этот проект, шире привлекать общественников к приемке работ, к контролю качества, — отметил министр строительства Карелии Олег Ермолаев. — Но в целом можно сказать, что проект стартовал успешно. В этом году заявки по благоустройству общественных территорий принимались до 9 февраля. До 16-го числа работали общественные комиссии. И сейчас мы входим в новый этап, были изготовлены дизайн-проекты, их можно посмотреть на нашем форуме. Теперь мы готовимся к 18 марта, когда по этим проектам в десятке городов-участников программы пройдет рейтинговое голосование.

В этом году население подало 135 заявок на благоустройство общественных территорий (парков, бульваров, пешеходных зон), из которых на народное голосование 18 марта попадут 88 проектов. Подавляющее большинство подали петрозаводчане – 62 проекта, на втором месте — Кондопога с 31-й заявкой.

Рейтинговое голосование пройдет 18 марта 2018 года, в день выборов президента страны. Максимальное число проектов, которые выполнят в текущем году, – три. Пожалуй, самая острая борьба развернется в столице Карелии, где, напомним, на три места претендуют 62 заявки. По словам спикера Петросовета Геннадия Боднарчука, интрига очень серьезная. Кроме того, голосовать смогут все граждане начиная с 14 лет, что добавит непредсказуемости народному голосованию.