Глава Госкомтранса: деньги на ремонт дорог в Карелии не осваивают

Председатель Госкомитета по транспорту Евгений Пыленок раскритиковал работу муниципалитетов на заседании Законодательного собрания. Он сообщил, что Карелии очень плохо осваивают деньги, выделенные на ремонт дорог.

По данным госслужащего, субсидии местным бюджетам за счет Дорожного фонда в этом году составили 300 миллионов рублей. На сегодня перечислены районам только 42 миллионов.

Меньше всего освоено в Петрозаводске: всего 1% от выделенной городу суммы (892 тысячи рублей). В Сегежском районе освоено 2% (160 тысяч из 11 миллионов). Критическая ситуация с освоением выделенных средств сложилась в Пудожском районе: в Пудоже, Авдеево, Кривицах, Кубово и Куганаволоке. Там неоднократно проводились конкурсные процедуры, но ни одна подрядная организация не стала участвовать в торгах. Такая же ситуация в Юшкозере в Калевальском районе и в Лендерах в Муезерском районе.

Основные причины низкого освоения средств — поздний срок заключения муниципальных контрактов из-за длительной подготовки конкурсных процедур. Кроме того, в районах нет денег для софинансирования расходов.

– Деньги на ремонт дорог в Карелии не осваивают, – подытожил Евгений Пыленок.

Похвалил председатель госкомитета только Костомукшу: там освоено 70% выделенных денег — около 10 миллионов рублей.