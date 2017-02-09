ГИМС предупреждает о разрывах льда на Ладожском озере

Как сообщает ГИМС Карелии, на Ладожском озере образовались разрывы льда. Их толщина — от одного до восьми метров. Трещины находятся в районе Ладожских шхер, их маскирует выпавший снег. Инспекция предупреждает: выезд на лед очень опасен.

Разрывы льда образовались из-за перепада температур и высокой ветровой нагрузки.

Кроме того, ГИМС предупреждает, что в районе острова Кайонсаарии, а также от залива Лехмалахти до реки Бурная льда нет вообще. Опасные места, по мнению инспекторов, есть вблизи Лахденпохьи — остров Папинсари западная часть (Балиндер, толщина льда от 2 до 7 сантиметров) и протока острова Соролансори (Сорольская речка, толщина льда от 2 до 5 сантиметров).