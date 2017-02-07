ГИБДД с начала года ликвидировала 12 опасных горок

Госавтоинспекции Петрозаводска отреагировала на сигнал горожан о горке на проезжей части улицы Речной. Жители столицы Карелии пожаловались, что родители пускают своих детей на санках прямо по проезжей части. Видео с примером таких опасных катаний появилось в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».



Всего, по данным ГИБДД, с начала года по заявке инспекции было ликвидировано 12 горок. Аналогичную работу проводит и администрация Петрозаводска. Этот вопрос поднимался на совещании с участием Ирины Мирошник, которое прошло накануне.

В качестве опасных примеров были названы спуски рядом с трассой «Фонтаны», около дома № 54 на улице Балтийской, у школы № 46 и на территории школы № 34. Во всех случаях последовали обращения в организации, которые содержат эти территории. Отслеживают появление опасных горок и кураторы районов, назначенные мэрией.

Информацию об опасных горках, выходящих на проезжую часть, горожане могут передать в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44 или в Единую диспетчерскую службу по телефону 051.