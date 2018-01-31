ГИБДД Петрозаводска выдвинула свой проект в «Комфортную городскую среду»

К 31 января в мэрию Петрозаводска поступили 34 заявки по благоустройству общественных территорий. В приоритетной программе «Комфортная городская среда» желают участвовать как организации, так и жители самых разных районов столицы Карелии. Недавно свою заявку подала городская ГИБДД. Об этом сегодня рассказала руководитель управления благоустройства и экологии Анна Дудырина. По ее словам, дорожные полицейские хотят благоустроить бывший стадион «Буревестник», расположенный в центре города: Госавтоинспекция намерена обустроить там велотренажерный городок.

— Он будет оформлен в виде дорожно-тропиночной инфраструктуры, где будут знаки, светофоры, для того чтобы дети и подростки могли тренироваться, как передвигаться по городу, — заявила Анна Дудырина. Городок будет предназначен для велосипедистов и пешеходов. Госавтоинспекция в своей работе столкнулась с тем, что многие дети не умеют переходить через дорогу, много ДТП с участием несовершеннолетних. И в этом городке они будут тренироваться, проводить мастер-классы, смогут участвовать все школы города.

Напомним, заявки горожан принимаются в мэрии до 9 февраля. До 26 числа у людей есть время, чтобы ознакомиться с электронным проектом и внести желаемые изменения. Затем общественные комиссии, состоящие из горожан, депутатов, представителей общественных организаций и СМИ, рассмотрят все поступившие предложения и выберут приоритетные. До середины февраля перечни общественных пространств для рейтингового голосования должны быть опубликованы в муниципальных СМИ. До 1 марта завершится разработка дизайн-проектов, их можно будет увидеть на официальных сайтах администраций. В марте тайным рейтинговым голосованием жители Карелии определят, какие проекты будут включены в программу 2018 года. Порядок, в котором будут реализованы проекты, будет также определен в ходе рейтингового голосования.