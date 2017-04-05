ГИБДД Карелии рассказали, будут ли штрафовать за отсутствие знака «Ш»

В ГИБДД Карелии сообщили, что не будут в ближайшее время штрафовать водителей за отсутствие знака «Ш» на заднем стекле.

— Новые правила предусматривают штраф, однако мы понимаем, что водителям необходимо время, поэтому инспекторы пока будут ограничиваться предупреждениями, тем не менее, мы настоятельно рекомендуем водителям приобрести соответствующие знаки, — сообщили в ГИБДД Карелии.

В инспекции также отметили, что во время летнего сезона знак потеряет свою актуальность, а вот с наступлением зимы за отсутствие «Ш» будут штрафовать.

Напомним, изменения в ПДД вступили в силу с 4 апреля. Все автомобилисты, у которых машина «обута» в шипованную резину доны иметь знак «Ш» на заднем стекле, чтобы предупреждать следующих за ним об изменении длины тормозного пути. Специальный знак также должны иметь начинающие водители, чей стаж не превышает двух лет и тихоходный транспорт (катки, асфальтоукладчики и прочая техника). По правилам, такую технику можно обгонять даже в том месте, где висит знак «Обгон запрещен».