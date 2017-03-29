ГИБДД Карелии прокомментировала решение Верховного суда по автокреслам

Решение Верховного суда России в отношении водителя из Екатеринбурга накануне всколыхнуло новостные агентства. Суд отменил штраф за перевозку ребенка не в автокресле, а с помощью адаптера ремня безопасности (самые популярные — производства костромского предприятия «ФЭСТ»). Это побудило многие СМИ выйти с заголовками об отмене автокресел – якобы теперь они не нужны, можно без угрозы штрафа пользоваться их дешевыми заменителями, так называемыми бустерами и «ФЭСТами».

В отделе пропаганды УГИБДД МВД по республике нам пояснили, что это не совсем так.

— Согласно пункта 22.9 Правил дорожного движения России, перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с учетом особенностей конструкции транспортного средства, — отметила заместитель начальника отдела ГИБДД Карелии Анна Пекша. — Мы говорим о правильном использовании устройства «ФЭСТ» — оно должно фиксировать грудь ребенка, обеспечивать его безопасность при перевозке.

К сожалению, возраст, вес и рост ребенка из Екатеринбурга в многочисленных публикациях не указаны. Но, скорее всего, екатеринбургский водитель использовал адаптер ремня безопасности верно – зафиксировал грудь ребенка. Иначе Верховный суд подтвердил бы правильность решения своих коллег, и автолюбитель все-таки заплатил бы три тысячи рублей штрафа.

В Госавтоинспекции Карелии отметили: дешевые аналоги автокресел легитимны – но только в случае их правильного использования. Впрочем, конечно, лучше перевозить детей в автокреслах. Только эти устройства обеспечивают максимальную на сегодняшний день безопасность наших детей. Другое дело, что автомобильные кресла необязательны – если у водителя-родителя нет возможности купить это устройство, можно установить бустер или «ФЭСТ». Главное, повторимся, – чтобы была зафиксирована грудь ребенка.

— Мы пропагандируем использование специальных детских удерживающих устройств, которые должны использоваться правильно и обеспечивать безопасность детей при перевозке. Стоит помнить, что, согласно Правил дорожного движения, детское удерживающее устройство должно соответствовать росту и весу ребенка. В том случае, если ребенок пристегнут при помощи «ФЭСТа», сидит при этом на бустере, грудь его зафиксирована, то дорожный инспектор не привлечет к административной ответственности, — отметила Анна Пекша.

Отметим при этом, что еще в прошлом году по итогам Госсовета по безопасности дорожного движения президент Владимир Путин поручил внести изменения в законодательство, согласно которым перевозить детей можно будет исключительно с помощью автокресел или бустеров. Необходимые изменения в ПДД Госавтоинспекция подготовила к концу года и направила проект в российское правительство. Однако правила в новой редакции до сих пор не подписаны и не опубликованы.

Отдельно стоит упомянуть так называемые автолюльки для перевозки младенцев в возрасте до одного года. Новорожденного на бустер не посадишь, «ФЭСТом» не пристегнешь – в этом случае обязательна автолюлька. Также запрещено перевозить младенца на руках. Во всех этих случаях водителю грозит штраф. Подробно о нарушениях правил перевозки новорожденных «Республика» рассказала в материале «Недетское такси».