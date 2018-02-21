Геннадий Боднарчук: «С населением должна быть двусторонняя связь»

За время работы избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Путина доверенные лица и члены штаба организовали несколько десятков приемов. Часть из них провел и Геннадий Боднарчук. Сегодня к нему записался взволнованный житель Сулажгоры.

– Ко мне на прием пришел человек и от имени многих жителей Сулажгоры выразил обеспокоенность по поводу судьбы скандально известной зоны. История давняя – жители не хотели, чтобы этот участок имел промышленное назначение. Там рядом есть традиционные зоны отдыха горожан – ламба, лес. Место пользуется популярностью у мам с детьми и пенсионеров. Жители просят перевести эту землю под жилую застройку со спортивными площадками и прочими соцобъектами. Я сообщил, что эта проблема и так находится под постоянным контролем мэрии Петрозаводска, – сообщил Геннадий Боднарук.

Сотрудник избирательного штаба Владимира Путина отметил, что приемы граждан очень важны и для самих граждан, и для членов штаба.

– С населением должна быть двусторонняя связь с населением. Очень важно информировать жителей о том, что происходит в Петрозаводске, потому что все проблемы возникают в основном от незнания. У людей иногда возникает искаженное восприятие происходящих процессов. А членам штаба нужно обязательно фиксировать опасения горожан по тем или иным моментам. Очень важно как можно быстрее кардинально решить настоящую проблему, – добавил Боднарчук.

Ранее руководитель отдела по работе с обращениями граждан Марина Гуменникова сообщала, что люди активно приходят на прием в избирательный штаб Путина. Всего в него обратилось несколько десятков человек, большинство из них — захотели поговорить с членами штаба лично.

Отметим также, что в избирательных штабах других кандидатов в президенты России тоже ведется прием граждан. Так, например, по словам координатора регионального отделения ЛДПР Евгения Беседного, в штабе Владимира Жириновского доверенные лица принимают людей ежедневно с 10.00 до 18.00. Люди, как сообщил Беседный, охотно пользуются этой возможностью.

А вот в избирательном штабе Ксении Собчак, по словам координатора Ивана Орлова, как таковой общественной приемной нет, однако сотрудники штаба активно общаются с гражданами. Как правило, люди просят передать какие-то личные просьбы Ксении Анатольевне. Кроме того, в карельском избирательном штабе Собчак пока что нет доверенных лиц: они еще не зарегистрированы, однако, по словам Орлова, работа в этом направлении ведется. Кроме того координатор отметил, что основная задача штаба Собчак – агитационная работа и работа с волонтерами.

Напомним, избирательный штаб кандидата в президента Владимира Путина работает ежедневно с 10:00 до 19:00 в доме № 10 по улице Энгельса. Контактный телефон – 44-50-52.

Выборы президента России состоятся 18 марта. Главу государства изберут на шестилетний срок.