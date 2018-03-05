Геннадий Боднарчук: результаты голосования по проекту «Комфортной городской среды» покажут потребности горожан

Спикер Петрозаводского городского совета Геннадий Боднарчук в день работы общекарельского форума по программе «Комфортная городская среда» рассказал «Республике», почему в этом году жители карельской столицы были так активны в подаче заявок.

— Конечно, горожане увидели результаты прошлого года, когда были благоустроены и дворовые территории, и территории общего пользования. Именно поэтому, когда видно, что проекты реализуются, активность людей растет, — заявил Геннадий Боднарчук. — Считаю, решение провести рейтинговое голосование 18 марта было правильным. И здесь надеемся, что будет массовая поддержка горожан, будет конкурентная борьба между проектами. Интересно будет посмотреть, как распределятся голоса: отдадут ли люди предпочтения проектам внутри своих районов, или общегородским территориям. Здесь, конечно, мы увидим, в чем люди испытывают потребность. Интрига интересная.

Отметим, что из 88-ми заявок, отобранных общественными комиссиями для рейтингового голосования, 62 проекта оформили жители столицы Карелии. Полный их перечень «Республика» публиковала ранее. Также напомним, что сегодня в Петрозаводске прошел форум, посвященный второму году работы приоритетного проекта «Комфортная городская среда».