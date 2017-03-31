Гендиректора «Карелэнергоресурса» уволили из-за снижения параметров работы котельных

Генерального директора «Карелэнергоресурса» Игоря Иванова отстранили от должности. Причиной стал тот факт, что компания допустила снижение параметров в нескольких котельных, отапливающих населенные пункты на севере Карелии. Сокращение подачи тепла произошло в поселках Лоухи, Пяозерский и Надвоицы, а также в двух котельных Беломорска, пишет пресс-служба правительства республики.

По решению совета директоров Корпорации развития, новым директором предприятия стал Дмитрий Макеев.

Напомним, ранее прокуратура Сегежского района выяснила, что температура в жилых домах и социальных учреждениях Надвоиц опустилась до 13-15 градусов и не соответствует нормативным параметрам.

В «Карелэнергоресурсе» пояснили, что проблемы возникли из-за неопределенности с поставками мазута, в результате чего были введены ограничения его использования в котельных.