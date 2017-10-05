Газ, коровы и тепло

Развить успех

Сельскохозяйственное предприятие «Янишполе», посещением которого завершилась командировка главы Карелии в два района, сегодня себя чувствует хорошо. Особенно на фоне недавней ситуации в Пряже. 670 сытых коров, в том числе 200 бычков на мясо, поля под клубнику, малину и черную смородину, налаженный сбыт (Петрозаводск, Кондопога, Янишполе). В общем, прибыль есть. Однако глава республики Артур Парфенчиков после осмотра предприятия сделал однозначный вывод: необходима глубокая модернизация.

— Исторически это было подсобное хозяйство птицефабрики, не ориентированное в прямом смысле на товарное производство молока. Сейчас ситуация нормальная, неплохие удои, коровы все ухоженные. Другой вопрос, что это прошлый век, — заявил Артур Парфенчиков. — Большой процент ручного труда, отсюда очень небольшая зарплата. Поэтому мы сейчас вместе с вице-премьером Владимиром Лабиновым конкретно работаем по развитию «Янишполя», по необходимости модернизации фермы. Скорее всего, речь идет о строительстве новой фермы. В частности, с возможностью внедрения здесь роботизированной системы дойки.

Речь идет о потенциальном инвесторе, который намерен вложиться в развитие Сунской птицефабрики. По словам регионального руководителя, по вопросу развития «Янишполя» с этим бизнесменом из Ленобласти еще предстоит найти точки соприкосновения. Артур Парфенчиков уверен, что количество дойных коров нужно увеличивать до 600 или 700 голов, заниматься мелиорацией окрестных земель. С крупным бизнесменом из соседнего региона ведутся переговоры. Государство со своей стороны готово поддержать предприятие субсидиями.

Артур Парфенчиков, Владимир Лабинов и Анна Лопаткина. Фото: ИА «Республика Карелия»/Николай Смирнов Стадо. Фото: ИА «Республика Карелия»/Николай Смирнов



Даешь газ!

В соседнем с Янишполем поселке Березовка заканчивают модернизацию газораспределительной станции. Она принадлежит Газпрому и подавала природное голубое топливо на местный ЦБК и в частные домовые хозяйства со скоростью 50 тысяч кубометров в час. Понятно, что основной потребитель газа – комбинат. Как рассказали Артуру Парфенчикову, к концу октября пропускная способность станции увеличится вдвое, до 100 тысяч кубометров топлива в час. Связано это с ростом потребления газа на АО «Кондопога».

Руководство республики на территории газораспределительной станции. Фото: ИА «Республика Карелия»/Николай Смирнов Газораспределительная станция. Фото: ИА «Республика Карелия»/Николай Смирнов



Жесткая промывка

В Медвежьегорском районе накануне прошло заседание по началу отопительного сезона. Каждый докладчик в целом признавал ситуацию нормальной, рабочей. Неприятные исключения – Олонец и Пудож. В первом городе отопительный сезон еще не начался, потому что котельную пока не перевели на природный газ. Эти работы должны завершиться в течение десяти дней. Во втором городе ситуация сложнее. По словам регионального руководителя, аварийное здание котельной в Пудоже долгое время оставалось бесхозным.

— Было вообще непонятно, как она работала, — отметил глава Карелии. — Я доволен, что практически в те сроки, которые были определены протокольным решением, все работы проведены. Котельная в ближайшие дни будет передаваться на баланс «Карелэнергоресурса». Дальше – подключение, максимум в течение 10-20 дней мы подключим все дома и социальные объекты. А параллельно в течение отопительного сезона мы начнем работы по укреплению самого здания, которое сейчас находится в аварийном состоянии. Самое главное, что у котельной появился хозяин, и теперь туда можно вкладывать средства.

Кроме того, глава республики посетил одну из котельных в Медгоре, расположенную на улице Советской. После того как закрылась соседняя котельная лесозавода, Привокзальный район начал замерзать. В прошлом году в домах на Советской температура воздуха была ниже нормативной.

— Прошлый сезон они отработали и дальше отказались эксплуатировать котельную. Поэтому вынуждены были все нагрузки перевести с той котельной на эту. Были у нас подключены 43 здания, в том числе три садика и школа. А сейчас добавились 22 жилых здания и восемь административных, — рассказал технический директор компании «Карелэнергоресурс» Владимир Баранов.

Котельная в Медвежьегорске. Фото: ИА «Республика Карелия»/Николай Смирнов Владимир Баранов. Фото: ИА «Республика Карелия»/Николай Смирнов

По его словам, в прошлом году началась подготовка к монтажу нового оборудования, которое справится с возросшей нагрузкой на котельную. Сейчас уже работают два новых котла из пяти, а до конца этого месяца в строй вступят остальные три.