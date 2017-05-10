Гарантийный ремонт дорог в Петрозаводске затягивается из-за погоды

Гарантийный ремонт дорог в Петрозаводске затягивается из-за непогоды. Об этом глава города Ирина Мирошник рассказала сегодня на встрече с журналистами. Работы должны были быть закончены к 20 мая, но устранять брак подрядчики будут только в хорошую погоду.

— Халтура нам не нужна, — сообщила мэр города.

Компания «РСК» будет работать на 80% отремонтированных в прошлом году асфальто-бетонных дорог. ПСК поменяет 20% своего брака. Самый яркий пример некачественной работы, по словам Мирошник, — Ленинградская улица и Лесной проспект. Работы будут приниматься строго, с участием общественных контролеров. По браку прошлых лет мэрия продолжает судиться.

В этом году на дорожные работы в городе предусмотрено 108 миллионов рублей. Из них 101 миллион — субсидия республики и 7 миллионов — деньги городского бюджета. Контракт на ямочный ремонт пока не заключен, отметила Ирина Мирошник: торги состоятся в конце мая. На эти работы потратят 30 миллионов, еще около 30 уйдут на текущий ремонт, оставшаяся сумма пойдет на разметку и знаки.

Рейтинг по повреждениям дорожного покрытия подготовлен с помощью специалистов ЖКХ и контролеров. В этом году планируется отремонтировать Карельский проспект, дорогу у Сулажгорского кладбища, улицы Виданскую и Халтурина, а также Курганский проезд.