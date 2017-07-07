Галина Васильева собирается вернуть себе должность директора через суд

Галина Васильева, которую в июне этого года уволили с должности лицея № 13, подала в суд иск к администрации Петрозаводска с требованием восстановить ее на работе, сообщает «Столица на Онего». Иск рассмотрят в суде Петрозаводска 20 июля.

Напомним, мэр Петрозаводска Ирина Мирошник ранее заявила, что причиной увольнения Галины Васильевой стали нарекания к ее деятельности как руководителя образовательного учреждения. После обращения родителей учащихся и педагогов в Минобре Карелии создали рабочую группу, чтобы разобраться в ситуации.