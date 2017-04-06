Галина Разбивная: «Нужно объединить усилия, чтоб не пропасть по одиночке»

8 апреля в Петрозаводске пройдет митинг против терроризма. Цель акции – вместе со всей Россией выступить против экстремизма и терроризма, выразить поддержку жителям Санкт-Петербурга.

Председатель Общественного совета при Министерстве образования Карелии Галина Разбивная призвала петрозаводчан участвовать в субботнем митинге на площади Кирова.

Митинг решили провести в связи с трагедией, случившейся в этот понедельник в Санкт-Петербурге. Напомним, 3 апреля в метро Северной столицы прогремел взрыв. Погибли 14 человек, еще около 50 получили ранения. Генпрокуратура объявила произошедшее терактом.

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков принес соболезнования, а затем подписал распоряжение о введении в республике дополнительных мер безопасности. Во вторник на Онежской набережной Петрозаводска прошла акция в память жертв теракта, свечи и цветы к Камню скорби принесли десятки человек.