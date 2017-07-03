Форма им к лицу

Подростки со всей Карелии приехали в Петрозаводск играть в патриотическую игру «Победа». 80 юношей и девушек соревновались в метании гранаты, стрельбе, собирали и разбирали на скорость автомат Калашникова, сдавали нормативы, играли в пейнтбол, занимались рукопашным боем, строевой подготовкой и учились писать новости.

Почему дети участвуют в патриотической игре? У каждого своя история.

В память о наставнике

Даяна Вострикова приехала из Ляскеля. Играет первый раз, хотя ее команда участвовала уже неоднократно. В Ляскеля такие игры проводят ежегодно.

— Наша районная игра — она посвящена нашему учителю, это как переходящий кубок. У нас в школе очень долго работал в школе учитель физкультуры, он был очень хорошим человеком, несколько лет назад он погиб. Утонул. Мы его очень любили — он был хорошим учителем, долго работал в нашей школе, еще даже папу моего учил. Я проучилась у него 8 лет.

Военным человеком в будущем Даяна себя не видит — говорит, с физподоготовкой не все гладко. После школы девушка хочет работать на госслужбе, и такая игра для этого – отличный опыт.

— Строевая подготовка, например, учит дисциплинированности, работе в команде. Помогает общению, развитию духа в коллектива, — уверена Даяна.

Защитить честь района

Дмитрий Григорьев — из Беломорского района. Участвует потому, что хочет доказать: там живут настоящие патриоты. Парня очень напрягает ситуация с подростками, зиговавшими около мемориала, – прославились на всю Карелию в таком свете.

— Сейчас были последние новости про наш Беломорский район, про этих мальчиков, теперь кому-то, наверное, кажется, что мы фашисты там. Но это такие подростки просто… Я хочу показать, что мы в Беломорске патриоты своей страны, дорожим своей страной и будем ее защищать.

Патриотической тематикой Дима увлекся недавно, в сентябре начал заниматься строевой. Через полгода уже участвует в республиканских соревнованиях.

После школы хочет стать или военным, или врачом. Точно еще не решил. Почему военным?

— У нас в школе много людей, которые увлекаются этими патриотическими штуками. И это так прикольно: в форме, красивые все. Мне нравится это: и когда из автомата стреляешь, и когда маршируешь, когда со знаменем идешь. Круто, когда ты патриот, когда показываешь своей стране, что ты ею дорожишь.

Больше всего понравились Диме мастер-класс по рукопашному бою, строевая подготовка и занятие по медицине. Какую профессию ни выбери – сплошная польза.

– В любом случае я же в армию пойду, так что все пригодится, – говорит Дима. – Приду уже опытный, буду знать, что, как и где, где какие хитрости, где какие уловки.

Молодежи надоело дурачиться

Ольга Романова и Анастасия Жданюк из Державинского лицея – девушки серьезные, и им это нравится. Даже называть себя они просят полными именами. Участвуют в игре три года. Ради атмосферы: это помогает хотя бы ненадолго почувствовать себя взрослыми. И парням это к лицу. Как и форма.

– Наши одноклассники, которых мы привыкли видеть в школе, здесь становятся совсем другими людьми. В школе и в повседневной жизни они такие… – Оболтусы! Самые настоящие. – Да, они могут побегать, подурачиться. И тут могут, но стараются себя держать. Чувствуются собранность, ответственность, серьезность. – Девчонкам это нравится.

Девушкам понравились мастер-классы по рукопашному бою, занятия по медицине и истории. Анастасия, кстати, хочет после школы поступать в военный вуз, так что военная и строевая подготовки будут очень кстати.

Девушки читают стихи, обращенные к солдату:

С прицелом на будущее

Александр Стригунов и Вадим Иванов из Костомукши. Учатся на отлично, занимаются спортом: бегают, подтягиваются отжимаются. Цели в жизни себе уже поставили – оба юноши хотят быть военными инженерами.

Выбор личный, говорит Вадим, ни родители, ни учителя не вмешивались.

– Мне самому это нравится, я приехал сюда играть уже в третий раз. Я начал разбирать-собирать автоматы, надевать противогазы еще в пятом классе. Мне нравится армия, именно сама эта атмосфера.

Сын полка

Тиму Васильева пока в игру не берут, ему только 7 лет. Но и не гонят, маленький «сын полка» из Петрозаводска крутится рядом со старшими весь, день пока идет игра.

Он уверен: вырастет – придет как полноценный член команды. Ждать еще лет 7: в «Победе» участвуют дети от 14 до 16 лет. Так что пока послушайте, как выразительно Тимофей читает Высоцкого: