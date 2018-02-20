Фонд капремонта Карелии ждут сокращения

По словам и. о. генерального директора фонда капитального ремонта Карелии Виталия Берлогина, работников фонда ждут сокращения.

— Сейчас по штатной численности у нас 40 сотрудников. Но, к сожалению, запущена процедура сокращения, вручены уведомления, — заявил Виталий Берлогин. — Я думаю, что останутся чуть более 30 человек. Придется сократить численность сотрудников общего отдела и отдела сбора платежей. К сожалению.

Напомним, в беседе с «Республикой» Виталий Берлогин также сообщил, что взносы на капремонт должны быть не семь рублей 60 копеек, а 15,22.