Фонд капремонта Карелии: взносы должны быть в два раза больше

В интервью «Республике» исполняющий обязанности гендиректора Фонда капремонта Карелии Виталий Берлогин рассказал, что ежемесячные взносы на капитальный ремонт с населения должны быть не 7 рублей 60 копеек, как сейчас, а вдвое больше.

— На самом деле, чтобы реализовать программу с 2015 по 2044 годы, плата за один квадратный метр должна составлять 15 рублей 22 копейки. Расчеты производил Минстрой Карелии. Пока в основном мы ремонтируем двухэтажные деревянные дома. И нынешних взносов в размере 7 рублей 60 копеек хватает. А вот когда через 5-7 лет доберемся до ремонта пятиэтажных домов, стоимость работ значительно возрастет. Примерно с двух миллионов до 10-20 миллионов рублей. И денег хватать не будет, — заявил Виталий Берлогин.

Напомним, в настоящее время в региональную программу капитального ремонта включены 6734 многоквартирных дома. Оценочная стоимость ее исполнения в Карелии — 38,5 миллиарда рублей.