Финны выпустят современную версию Nokia 3310

Финская компания HMD Global, владеющая правами на производство смартфонов под брендом Nokia, выпустит современную версию телефона Nokia 3310. Об этом пишет fontanka.fi.

Ожидается, что ремейк легендарного телефона будет стоить около 60 евро. Официально о его выпуске должны сообщить на выставке мобильной индустрии в Барселоне, которая пройдет в конце февраля.

Ранее компания HMD Global выпустила смартфон Nokia 6, предназначенный для китайского рынка. Первую партию гаджетов раскупили за несколько минут.

Модель Nokia 3310 вышла на рынок в конце 2000 года и стала одной из самых продаваемых в истории (куплено около 126 миллионов аппаратов).