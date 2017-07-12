Финн привез из Карелии на родину останки более ста павших солдат

Финский поисковик Исмо Микконен из города Савонлинна привез на родину в Финляндию останки более ста погибших на территории Карелии финских солдат. Исмо Микконен занимается раскопками уже 24 года. Этим летом он работает с коллегами из Кондопоги в Медвежьегорском районе, где осенью 1942 года проходили ожесточенные бои. Искатели пытаются найти жетоны военнослужащих, металлические пуговицы, личные вещи.

— Мы тоже были когда-то молодыми, а здесь люди в самом лучшем возрасте были вынуждены убивать или быть убитыми. Мы не должны забывать этого. Это уникальное чувство того, что я все-таки не зря свою жизнь прожил. Я нашел человека, которого тут забыли. Мне трудно говорить об этом. Это лучший подарок для меня.- говорит Микконен.

Во время Зимней и Великой Отечественной войн на советской территории погибли или пропали без вести 12 000 финнов, тела которых так и не были привезены в Финляндию. На данный момент найдены останки 1200 погибших, сообщает YLE.