Финансирование строительства Соломенского моста в Петрозаводске увеличено на 6,5 миллиона рублей

В этом году финансирование строительства Соломенского моста в Петрозаводске увеличилось на 6,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Депутаты Петросовета одобрили изменения в городской бюджет на текущий год и плановый период 2018 и 2019 годов. Поправки в финансирование строительства наплавного моста в Соломенном предложила мэрия.

Таким образом, финансирование строительства Соломенского моста достигнет 20,9 миллиона рублей в этом году, а в следующем оно увеличится на 29,1 миллиона. Деньги в городскую казну придут в качестве дополнительных ассигнований из регионального бюджета.

— Проект строительства, разработанный в 2015 году, оказался не подлежащим ни использованию, ни корректировке, — пояснила глава Петрозаводска Ирина Мирошник. – Мы безуспешно провели торги в прошлом году. Легковесная конструкция без берегоукрепления не позволила бы обеспечить безопасность пользователей моста. По новому проекту мост будет учитывать все степени защиты и безопасности и прослужит достаточно долгий срок.

Ранее сообщалось, что аукцион на строительство нового наплавного моста в Соломенном планируется провести в июле. Кроме того, городская комиссия одобрила изменения в генеральный план Петрозаводска, предполагающие возведение постоянного вантового моста через Логмозерский пролив. По оценке автора проекта, его строительство обойдется в 1,2 миллиарда рублей.