Федотов: члены СПЧ принимали жителей Карелии до часу ночи

Члены президентского Совета по правам человека, которые на этой неделе провели серию выездных заседаний в Карелии, вели прием жителей республики до часу ночи. Об этом на заседании в Петрозаводске заявил председатель совета Михаил Федотов.

— Очень благодарен руководству Карелии за то, что граждане были своевременно проинформированы о приеме членов СПЧ. По телевизору в гостинице сам слышал, как каждый час повторяли информацию о приеме. Информация о нашем выездном заседании в СМИ была достаточно обширна, это очень хорошо, — сказал Федотов.

Александр Худилайнен в свою очередь поблагодарил членов совета за работу. Он отметил, что правозащитники успели принять более 200 человек. Руководитель региона пообещал, что анализ проблем и предложений, с которыми жители республики обращались к правозащитникам, будет взят за основу работы правительства Карелии с общественностью.

Михаил Федотов рассказал о своей поездке в Эссойлу, где члены СПЧ осмотрели дома для переселенцев из аварийного жилья. По словам правозащитника, он поговорил с людьми, жившими в аварийных домах, и увидел, что они рады переезду в новое жилье.

В Сортавале члены совета осмотрели два дома для переселенцев с Валаама. Жильцы одного из них оказались довольны переездом из пострадавшего от пожара здания Зимней гостиницы в новое благоустроенное жилье, в другом пока размещен только один жилец. Разница между зданиями в том, что во втором нет парового отопления – вместо него работает электрический калорифер, и люди боятся перебоев с электричеством. По мнению Федотова, в таких случаях властям важно прислушиваться к словам переселенцев.