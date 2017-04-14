Федеральный проект «Бережливая поликлиника» внедряют в Карелии

В Карелии запускают федеральную программу «Бережливая поликлиника». Он направлен на повышение доступности и качества медпомощи. Первыми к проекту присоединятся два петрозаводских медучреждения: поликлиника № 4 на Ключевой и детская поликлиника № 2 на Кукковке, а также поликлиника Сегежской ЦРБ.

Вопросы реализации программы обсудили на совещании во главе с новым министром здравоохранения Ольгой Лазаревич.

— Перед нами стоит задача по совершенствованию амбулаторно-поликлинической помощи. Я вижу, что вы уже основательно погружены в работу, которая позволяет выявить «болевые точки», понять, что мешает быстрому оказанию медицинской помощи, тому, чтобы пациент был удовлетворен ее доступностью и условиями предоставления медицинских услуг, — заявила Ольга Лазаревич.

«Бережливая поликлиника» уже работает в Ярославле, Калининграде и Севастополе. В рамках проекта в поликлиниках перераспределяют нагрузку между врачами и средним медперсоналом, разделяют потоков пациентов, переходят на электронный документооборот и сокращают количество бумажной работы, упрощают процедуры профосмотров и диспансеризации.

Эти меры помогли увеличить время работы врача с пациентом, упростить процедуру записи на прием и сократить очереди.

К 2020 году проект «Бережливая поликлиника» планируют внедрить во всех федеральных округах с охватом более 200 поликлиник по всей стране, сообщили в пресс-службе карельского Минздрава.

Напомним, реализация проекта стала одной из первоочередных задач карельского Минздрава, основные направления работы которого Артур Парфенчиков обозначил на встрече с Ольгой Лазаревич.