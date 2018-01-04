Федеральный канал показал сюжет об отдыхающих в Карелии африканцах

Сегодня телеканал «Россия 24» показал сюжет о том, как студенты медфака ПетрГУ из Африки и Ближнего Востока отдыхают в Карелии в новогодние праздники. Съемочная группа побывала вместе с иностранцами в резиденции карельского Деда Мороза Талви Укко.