Федеральный канал показал сюжет об отдыхающих в Карелии африканцах

Студенты медицинского института ПетрГУ из Африки и Ближнего Востока посетили резиденцию карельского Деда Мороза.

Сегодня телеканал «Россия 24» показал сюжет о том, как студенты медфака ПетрГУ из Африки и Ближнего Востока отдыхают в Карелии в новогодние праздники. Съемочная группа побывала вместе с иностранцами в резиденции карельского Деда Мороза Талви Укко.

 

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