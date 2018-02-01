Федеральный инспектор раскритиковал тарифы на платные медуслуги в Карелии

По мнению Ивана Сивина, ценообразование на платные медицинские услуги носит в республике произвольный, экономически необоснованный характер.

Главный федеральный инспектор по Карелии Иван Сивин в очередной раз раскритиковал формирование тарифной политики платных медуслуг в республике. Это произошло на сегодняшнем заседании Коллегии прокуратуры Карелии.

Впервые федеральные чиновники заявили о том, что в регионе платные медицинские услуги носят произвольный и экономически необоснованный характер в конце прошлого года. Тогда инспекторы предложили создать межведомственную рабочую группу под эгидой прокуратуры, в которую должны были войти Росздравнадзор, Роспотребнадзор, ФОМС, республиканское правительство и другие заинтересованные ведомства. Рабочей группе было поручено разработать план комплексных проверок всех медучреждений Карелии.

Фото: "Республика"/Сергей Юдин

Фото: «Республика»/Сергей Юдин

Сегодня Иван Сивин уже отметил положительный опыт прокуратуры Карелии по надзору в сфере оказания платных медицинских услуг.

Иван Сивин– Проверка даже одного лечебного учреждения демонстрирует, на мой взгляд, катастрофическую запущенность ситуации, когда главные врачи абсолютно бесконтрольно устанавливают цены на услуги, которые должны оказываться бесплатно либо в неосновное рабочее время. Считаю, что оценку ущерба для бюджета такими действиями необходимо давать в рамках уголовного законодательства, – заявил на заседании коллегии Иван Сивин.

Кроме того, главный федеральный инспектор попросил обратить внимание на эту проблему и главу Карелии Артура Парфенчикова.

– Пока мы имеем такую ситуацию, говорить о должном оказании медуслуг в Карелии не приходится.  Убежден, что вмешательство прокуратуры будет способствовать излечению этой отрасли, – подытожил Иван Сивин.

 

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