Федеральный инспектор раскритиковал тарифы на платные медуслуги в Карелии

Главный федеральный инспектор по Карелии Иван Сивин в очередной раз раскритиковал формирование тарифной политики платных медуслуг в республике. Это произошло на сегодняшнем заседании Коллегии прокуратуры Карелии.

Впервые федеральные чиновники заявили о том, что в регионе платные медицинские услуги носят произвольный и экономически необоснованный характер в конце прошлого года. Тогда инспекторы предложили создать межведомственную рабочую группу под эгидой прокуратуры, в которую должны были войти Росздравнадзор, Роспотребнадзор, ФОМС, республиканское правительство и другие заинтересованные ведомства. Рабочей группе было поручено разработать план комплексных проверок всех медучреждений Карелии.

Сегодня Иван Сивин уже отметил положительный опыт прокуратуры Карелии по надзору в сфере оказания платных медицинских услуг.

– Проверка даже одного лечебного учреждения демонстрирует, на мой взгляд, катастрофическую запущенность ситуации, когда главные врачи абсолютно бесконтрольно устанавливают цены на услуги, которые должны оказываться бесплатно либо в неосновное рабочее время. Считаю, что оценку ущерба для бюджета такими действиями необходимо давать в рамках уголовного законодательства, – заявил на заседании коллегии Иван Сивин.

Кроме того, главный федеральный инспектор попросил обратить внимание на эту проблему и главу Карелии Артура Парфенчикова.

– Пока мы имеем такую ситуацию, говорить о должном оказании медуслуг в Карелии не приходится. Убежден, что вмешательство прокуратуры будет способствовать излечению этой отрасли, – подытожил Иван Сивин.