Деньги по «Комфортной городской среде» в Петрозаводске могут получить 40 дворов

Как «Республике» рассказал депутат Петросовета Дмитрий Данильев, контролирующий работу общественной комиссии по отбору заявок, в эти минуты рассматриваются проекты горожан по благоустройству дворов в рамках программы «Комфортная городская среда». По его словам, из числа первичных 598-ми все необходимые условия выполнены в 216-ти заявках. Их и рассматривала сегодня комиссия.

Поэтому решающим критерием при отборе стало согласие жильцов превысить минимальный процент софинансирования (три процента) и вложить больше собственных денег. Предварительно минимальный проходной балл – 77. Этот барьер преодолел 41 проект. Они претендуют на 40 миллионов федеральных рублей. Максимальная сумма заявки – два миллиона, все что сверху, оплачивают сами горожане.

Самой дорогой оказалась заявка жильцов дома № 7 по набережной Ла-Рошель. Людям на асфальтирование двора, ограждения, пешеходные дорожки и автомобильную парковку требуется два миллиона 165 тысяч рублей с лишним. Самой скромной – заявка дома № 16 по улице Фролова на 146 122 рубля. Им необходима установка урн и ограждений двора.

Работа комиссии продолжается. «Республика» обязательно сообщит, какие проекты окончательно вошли в список участников программы. Кроме того, всем ответственным за подачу заявки горожанам комиссия разошлет письма, в которых укажет количество набранных проектом баллов.

— Чтобы каждый смог проверить и доработать свой проект на следующие годы действия программы — 2018 — 2022 годы, — пояснил Дмитрий Данильев.