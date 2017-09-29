ФАС России заявила, что аукцион на строительство Гоголевского моста прошел с нарушениями

Федеральная антимонопольная служба России заявила, что заказчик строительства Гоголевского моста в лице Управления автомобильных дорог Республики Карелия необоснованно произвел закупку у единственного исполнителя без проведения торгов.

«Закупка у единственного исполнителя возможна в исключительных случаях, которые указаны в законе. К примеру, вследствие аварии, когда проведение конкурса или аукциона нецелесообразно ввиду жестких сроков, продиктованных экстренной ситуацией. Мы настаиваем на том, что заказчикам следует проводить закупки конкурентным способом, например, в форме электронных аукционов — максимально прозрачных и эффективных, позволяющих заказчику получить лучшее предложение по цене, а значит, рационально расходовать бюджетные средства», — пояснил позицию ведомства заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.

Арбитражный суд города Москвы поддержал решение ФАС России, отказав Управлению автомобильных дорог Республики Карелия в удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

Напомним, что контракт на строительство Гоголевского путепровода стоимостью почти миллиард рублей был подписан с компанией «КСМ» после того, как был отменен предыдущий аукцион, который выиграла компания из Петербурга. Победитель торгов снизил стоимость контракта сразу почти на 300 миллионов рублей, однако впоследствии конкурсная комиссия сочла результаты этого аукциона недействительными, и, чтобы отсечь недобросовестных участников, следующий аукцион проводили с ограниченным участием.