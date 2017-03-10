ФАС отменила закупки карельского Минздрава на 2,5 миллиона рублей

Управление Федеральной антимонопольной службы по Карелии отменило результаты двух аукционов, организованных республиканским Министерством здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Речь идет о закупке двух лекарственных препаратов – финастерида (цена контракта – 650 388 рублей) и тамсулозина (1 856 837 рублей). Отменили их из-за того, что заказчик (министерство) неправомерно определил победителя аукциона.

Как заключила комиссия регионального УФАС, заказчик не потребовал от участников аукциона предоставить сертификат СТ-1. Тем самым министерство нарушило пункт второй части шестой статьи 69 закона о контрактной системе.

Министерство здравоохранения выполнило требование УФАС и отменило результаты аукциона.