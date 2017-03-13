Эскадрилья Су-34 вылетела на «свободную охоту» в Карелию

Эскадрилья истребителей-бомбардировщиков Су-34 авиаполка Западного военного округа, базирующаяся в Воронежской области, вылетела на оперативный аэродром в Карелии. Как сообщает «РИА Новости», в республике пилоты займутся отработкой боевых пусков управляемых ракет по целям, обнаруженным в ходе самостоятельного поиска.

Особенность сборов заключается в том, что о местоположении средств воздушного нападения условного противника и их характеристиках летчики до получения сигнала не информируются, а самостоятельно осуществляют их поиск, захват на сопровождение, находясь в зоне боевого дежурства в воздухе.

В ходе «свободной охоты» пилоты сами выбирают наиболее эффективные средства поражения обнаруженных целей в зависимости от обстановки.