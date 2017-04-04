Еще один кирпич в стене

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков вновь осмотрел стройку перинатального центра в Петрозаводске. Первый раз он побывал здесь месяц назад, а сегодня приехал проверить, как подрядчики выполняют данные обещания.

Большая часть обещанного выполнена: сделана вентиляция, здание подключили к теплу, начались отделочные работы в подвале и на фасаде. На совещании вновь сверили часы: 15 апреля должен быть объявлен конкурс на покупку оборудования, подрядчики планируют увеличить число рабочих к маю.

— 15 мая мы должны выйти на ритмичный формат работы уже с учетом того состава личного, который здесь будет работать, и тогда у нас останется три с половиной месяца и уже все будет реально видно. Для этого нужно сейчас работать, — подвел итог Артур Парфенчиков.

Перинатальный центр в Петрозаводске — долгострой. Первоначально госкорпорация «Ростехнологии», заказчик строительства, обещала открыть центр к сентябрю 2016 года, потом дату передвинули. В декабре сменили подрядчика. Теперь завершением работы занимается компания «РТ-СоцСтрой», а на подряде у них работает питерская фирма «СМУ 303». Сдача объекта — в августе, потом получение лицензии, и в конце декабря центр примет первых рожениц.

В пятницу в Карелию планирует приехать министр здравоохранения России Вероника Скворцова. В плане визита — инспекция стройки, обсуждение перспективы возведения новых объектов в Карелии и возможности реконструкции долгостроев. Артур Парфенчиков попросил специалистов подготовить предложения, насколько целесообразно ремонтировать пристройку к детской поликлинике в микрорайоне Древлянка.