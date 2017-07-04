Еще 18 больниц Карелии присоединились к проекту «Бережливая поликлиника»

В Карелии продолжают работу в рамках федерального проекта «Бережливая поликлиника». В третью волну включили еще 18 медучреждений: поликлиники Детской республиканской больницы, онкологического и психоневрологического диспансеров, Больницы скорой медицинской помощи, Республиканской больницы им. В.А. Баранова. Кроме того, в проекте будут участвовать городская стоматологическая поликлиника, женская консультация роддома имени К.А. Гуткина, первая и третья петрозаводские поликлиники, детская поликлиника № 1.

«Бережливые поликлиники» будут создавать и в районах: Беломорском, Кондопожском, Медвежьегорском, Питкярантском, Пряжинском, Пудожском, Сортавальском и Суоярвском.

Напомним, в Карелии проект «Бережливая поликлиника» стартовал в апреле этого года. Пилотными стали поликлиника № 4 и детская поликлиника № 2 столицы Карелии. Затем к ним присоединились петрозаводская поликлиника № 2, Сегежская больница и костомукшская больница № 1.

Смысл проекта в том, чтобы беречь время пациента на всех этапах обращения в поликлинику — от записи и до самого приема у врача. Это модель работы медучреждений, позволяющая разделить визиты больных и здоровых пациентов, а также сократить время ожидания приема у врача. Методическое сопровождение проекта осуществляют специалисты государственной корпорации «Росатом».