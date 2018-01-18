Епархия Карелии: церковь не поддерживает крещенские купания

Петрозаводская и Карельская епархия высказалась относительно традиции крещенских купаний.

В тексте иеромонах Афанасий пишет, что традиция эта довольно поздняя и церковью никогда не поддерживалась.

– Конечно же, нельзя проводить параллель между крещенским купанием и таинством Крещения, – пишет священник. – Это купание не смывает грехи и вообще не является духовно важным. Если человеку очень хочется зимой залезть в воду – что ж, церковь не препятствует этому. Но нельзя забывать и о возможных последствиях. Купающиеся на Крещение совершенно не застрахованы от болезней, более того, известны даже смертельные случаи во время таких купаний. И, разумеется, нельзя купаться на Крещение в нетрезвом виде: это не только опасно, но и просто кощунственно.

Гораздо важнее, по мнению священнослужителей, в этот день побывать на богослужении, подготовиться к таинству причастия, обратить внимание на свою духовную жизнь.