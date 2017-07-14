Энергетики изготовили предупреждающие таблички для рыбаков

Для того чтобы предостеречь любителей рыбной ловли, сотрудники филиала МРСК Северо-Запада «Карелэнерго» дополнительно разместили более 150 информационных плакатов и знаков безопасности на объектах, расположенных вблизи рек и водоемов. Специальные знаки установлены рядом с энергообъектами на территориях, входящих в зону обслуживания всех трех производственных отделений филиала: Южно-Карельских, Западно-Карельских и Северных электрических сетей.

Увидев предупреждающий знак, необходимо отойти от зоны ЛЭП на безопасное расстояние. Охранная зона воздушных линий электропередачи в зависимости от ее напряжения составляет от 2 до 55 метров.

Если удилище или леска приближаются на недопустимо близкое расстояние к проводам, под напряжением оказывается не только тот, кто держит удочку, но и все находящиеся рядом в радиусе 8 метров.