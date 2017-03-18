Элиссан Шандалович: «Этот праздник – истинно народный»

Сегодня в Петрозаводске проходил торжественный митинг-концерт в честь присоединения Крыма к России. Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович отметил, что на праздник пришло огромное количество людей – по официальной статистике, 3200 человек:

– Стоит посмотреть по сторонам, чтобы увидеть, сколько сюда пришло народу. Причем пришли люди разных поколений, разных возрастов. Это говорит о том, что сегодняшний праздник поистине народный. Люди сюда приходят по ведению души. Сегодня уже невозможно представить Россию без Крыма. С воссоединением Крыма с Россией патриотизм у наших граждан проявился с новой силой. Мы все вместе почувствовали себя единым народом, единой страной. Для всех нас это общий праздник единения, а не только событие в истории страны.