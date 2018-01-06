Электроснабжение поселков на севере Карелии восстановили

По информации МЧС Карелии, сегодня в 16:50 свет вернулся в поселки Тунгозеро и Зашеек Лоухского района. Ранее сотрудники «Карелэнерго» обесточили эти населенные пункты, чтобы очистить просеки, по которым тянутся высоковольтные ЛЭП, от опасных деревьев.

Напомним, сегодня стало известно, что руководители республики раскритиковали «Карелэнерго» за плохую подготовку сетей к осени и зиме, а также за отсутствие оперативности при устранении многочисленных аварий на сетях. На критику в ПАО «Россети» (куда входит ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго») ответили увольнением руководителей филиала в Карелии. От своих должностей освобождены директор и главный инженер «Карелэнерго».