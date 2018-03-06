Электрослесарь из Карелии стал победителем конкурса ОНФ «Профдневник»

Проект ОНФ «Профстажировки» подвел итоги Всероссийского конкурса для молодых специалистов и студентов «Профдневник». Чтобы принять участие в конкурсе специалисты должны были в соцсетях размещать посты о своей работе. Молодые люди рассказывали о прохождении стажировки, знакомствах, успехах, а также изменениях, которые произошли с ними во время работы на предприятии.

Победителями конкурса «Профдневник» стали: инженер-исследователь ПАО «Автодизель» (Ярославская область) Илья Бондаренко; экономист по финансовой работе ООО «Кварцевые Технологии» (Рязанская область) Татьяна Рубцова; электрослесарь АО «Карельский Окатыш» (Республика Карелия) Тимур Ваганий; главный специалист АО «Апатит» (Вологодская область) Александр Егоров и ученик оператора лазерного комплекса ООО «НЗБК» (Тверская область) Лебедев Константин.

Всего в конкурсе принял участие 721 человек из 41 региона. Общая аудитория постов составила более 500 тыс. человек. Самыми активными стали молодые специалисты предприятий Вологодской, Смоленской, Тверской и Ярославской областей, Республики Карелия.

Главными призами по итогам конкурса стали стажировки на ведущих промышленных предприятиях страны. Пять победителей получили возможность от Фонда развития промышленности отправиться на бесплатную стажировку. Специальные призы – фитнес-браслеты и благодарственные грамоты от Исполкома ОНФ – также получат 15 активных участников конкурса.

Тимур Ваганий, приняв участие в конкурсе «Профдневник», с помощью своих заметок о работе в металлургической промышленности пытался погрузить читателей в трудовые будни электрослесаря. Он рассказал, что помогло ему определиться с будущей профессией еще в детстве:

Напомним, что проект ОНФ «Профстажировки» был запущен в марте 2017 г., он помогает студентам и выпускникам подобрать предприятие для прохождения стажировки или практики в любом регионе России. Проект ОНФ «Профстажировки» является частью открытой платформы «Россия – страна возможностей», реализация которой началась с указания президента России Владимира Путина наладить работу социальных лифтов. «Россия – страна возможностей» осуществляет отбор, экспертизу и поддержку проектов, направленных на обеспечение работы эффективных и справедливых социальных лифтов.