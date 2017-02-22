Экзамены по родным языкам ждут карельских школьников в следующем году

В 2017-2018 учебном году в карельских школах впервые проведут ГИА по карельскому, вепсскому и финскому. Об этом на заседании координационного совета по поддержке национальных языков рассказала первый замминистра образования Татьяна Васильева.

Экзамены в форме ГИА, по ее словам, должны повысить качество образования. Сейчас в министерстве продолжается работа по подготовке контрольно-измерительных материалов.

Кроме того, Татьяна Васильева рассказала о других планах, связанных с развитием карельского, вепсского и финского. 1 апреля пройдет межрегиональная олимпиада по родным языкам, в июне — профильный лагерь для школьников.

В 2017 году продолжится разработка составление образовательных программ по родному языку и по предметам регионального содержания. Кроме того, продолжится разработка контрольно-измерительных материалов для проведения ЕГЭ по национальным языкам, в частности, по финскому.

— Поддержка в этом вопросе есть, но это не наши полномочия, а полномочия федеральных органов власти, — отметила Татьяна Васильева. – Мы надеемся, что в этом вопросе к нам прислушаются.