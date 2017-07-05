Экстремальный забег состоится в Петрозаводске 8 июля

Экстремальный забег «Испытай себя» состоится в Петрозаводске 8 июля. Соревнования пройдут на территории республиканского спортивного комплекса «Курган». Мероприятие соберет около ста спортсменов из Карелии, Санкт-Петербурга и Москвы.

– Участников ожидает пятикилометровая полоса из 15 искусственных и естественных препятствий, в их числе колючая проволока, трехметровая отвесная стена, веревочная паутина, грязевые ямы, река и пересеченная местность. Каждый, кто достигнет финиша, получит в подарок природное мыло и карельский иван-чай. Победителей ожидают сертификаты и сувениры от спонсоров и партнеров. Абсолютный победитель соревнований получит денежный приз, – сообщает пресс-служба Министерства спорта Карелии.

Для участников и гостей мероприятия будут работать ярмарка и полевая кухня. Взрослых и детей ожидают лучный тир и тир с моделями АК-74, а также мыльные пузыри, магический куб, забег в огромных ботинках и поднимание мегагири.

Торжественное открытие соревнование состоится в 11:00.