Эксперты ОНФ проверили состояние дворов в Суоярви и Питкяранте

Эксперты Центра мониторинга благоустройства городской среды Общероссийского народного фронта в Карелии проверили состояние дворовых территорий в городах Суоярви и Питкяранта. Общественники встретились с жителями девяти дворов, попавших в муниципальные программы в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды в 2017 г.» и обсудили ход реализации приоритетного проекта, сообщает пресс-служба общественной организации

Суоярвский и Питкярантский районы, как и все муниципалитеты республики, уже определились с проектами благоустройства городской среды. Согласно проектам, в рамках выделенного финансирования во дворах выполнят один-два вида работ: заменят асфальт на дворовой территории, где-то заасфальтируют проезды, либо установят или реконструируют детские площадки, расставят скамейки и урны, озеленят территорию.

«В ближайшее время в муниципалитетах начнется работа по выбору подрядчиков. Но у жителей, чьи дворовые территории выиграли конкурс, уже возникают вопросы по реализации проекта. Например, в Питкяранте объединились где-то два, где-то четыре дома и выиграли со своими проектами благоустройства. Если обслуживание этих домов осуществляют разные управляющие компании, которым сегодня местные власти передают право на отбор подрядчиков, как будут проводиться работы по единому проекту? И кто в результате потом будет осуществлять содержание нового объекта: один из четырех домов? При этом многие жители высказывают опасения по поводу добросовестности подрядчиков, которых к ним приведут не всегда ответственные управляющие организации без конкурса», – отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды в Карелии Анна Лопаткина.