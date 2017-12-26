Эксперт счел возможным перенести спорные ЛЭП из заповедника «Кивач»

Сегодня судья Максим Цеханович продолжил рассматривать иск природоохранной прокуратуры, которая через суд пытается заставить энергетиков из «Карелэнерго» вырубить пожароопасный лес рядом с тремя линиями электропередачи, а руководство заповедника «Кивач» разрешить эти вырубки.

Отметим, что первый ответчик совсем не против привести земли под и вокруг ЛЭП в соответствие с действующим противопожарным законодательством и много раз просил «Кивач» разрешения на вырубки. Проблема в том, что сами ЛЭП, проложенные по заповедным лесам в советское время, и спорные противопожарные мероприятия грубо нарушают другое действующее законодательство, по которому живет и работает заповедник.

«Республика» ранее подробно писала об этом: у каждой стороны своя правда. Энергетики обязаны следить за тем, чтобы не возник лесной пожар, который уничтожит сетевое хозяйство, освещающее несколько населенных пунктов Кондопожского района и — транзитом — саму Кондопогу; служащие заповедника работают ради сохранения уникальной экосистемы «Кивач» — рубить лес в заповеднике строго запрещено. Природоохранной прокуратуре надоело смотреть за тем, как один пожароопасный сезон за другим стороны не могут прийти к компромиссу — и подала на них в суд. Чтобы заставить вырубить деревья в заповеднике.