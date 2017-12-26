Эксперт счел возможным перенести спорные ЛЭП из заповедника «Кивач»

В Петрозаводском горсуде продолжают рассматривать иск природоохранной прокуратуры против «Карелэнерго» и «Кивача».

 Сегодня судья Максим Цеханович продолжил рассматривать иск природоохранной прокуратуры, которая через суд пытается заставить энергетиков из «Карелэнерго» вырубить пожароопасный лес рядом с тремя линиями электропередачи, а руководство заповедника «Кивач» разрешить эти вырубки.

Отметим, что первый ответчик совсем не против привести земли под и вокруг ЛЭП в соответствие с действующим противопожарным законодательством и много раз просил «Кивач» разрешения на вырубки. Проблема в том, что сами ЛЭП, проложенные по заповедным лесам в советское время, и спорные противопожарные мероприятия грубо нарушают другое действующее законодательство, по которому живет и работает заповедник.

«Республика» ранее подробно писала об этом: у каждой стороны своя правда. Энергетики обязаны следить за тем, чтобы не возник лесной пожар, который уничтожит сетевое хозяйство, освещающее несколько населенных пунктов Кондопожского района и — транзитом — саму Кондопогу; служащие заповедника работают ради сохранения уникальной экосистемы «Кивач» —  рубить лес в заповеднике строго запрещено. Природоохранной прокуратуре надоело смотреть за тем, как один пожароопасный сезон за другим стороны не могут прийти к компромиссу — и подала на них в суд. Чтобы заставить вырубить деревья в заповеднике.

Судебное расследование длится несколько месяцев. Энергетики настаивают на противопожарных вырубках, в заповеднике — на переносе ЛЭП за пределы «Кивача». Осенью этого года суд назначил экспертизу по делу. В частности, свои письменные выводы сделал Алексей Логинов, эксперт специализированного учреждения «Испытательная пожарная лаборатория».

 — Возможен перенос линий электропередачи, строительство ЛЭП за пределами заповедника, — зачитал сегодня судья Цеханович.

Против этого выступили юристы «Карелэнерго». В частности, потому что это очень дорогостоящая и длительная по времени процедура, расплачиваться за которую, в конечном счете, будут жители республики. Потраченные энергетиками на строительство новых ЛЭП 200 — 350 миллионов рублей войдут в тариф для населения, а на все время стройки новых линий, ввиду демонтажа или консервации старых, несколько поселков и частично город бумажников останутся без света.

Тем не менее, суд попросил «Карелэнерго» рассчитать перечень и стоимость работ по демонтажу старых и строительству новых ЛЭП и представить на следующем заседании. Также на нем выслушают (уже очно) эксперта Логинова и представителя КНЦ РАН. Заседание состоится 14 февраля.

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