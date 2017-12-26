Эксперт счел возможным перенести спорные ЛЭП из заповедника «Кивач»

Отметим, что первый ответчик совсем не против привести земли под и вокруг ЛЭП в соответствие с действующим противопожарным законодательством и много раз просил «Кивач» разрешения на вырубки. Проблема в том, что сами ЛЭП, проложенные по заповедным лесам в советское время, и спорные противопожарные мероприятия грубо нарушают другое действующее законодательство, по которому живет и работает заповедник.
«Республика» ранее подробно писала об этом: у каждой стороны своя правда. Энергетики обязаны следить за тем, чтобы не возник лесной пожар, который уничтожит сетевое хозяйство, освещающее несколько населенных пунктов Кондопожского района и — транзитом — саму Кондопогу; служащие заповедника работают ради сохранения уникальной экосистемы «Кивач» — рубить лес в заповеднике строго запрещено. Природоохранной прокуратуре надоело смотреть за тем, как один пожароопасный сезон за другим стороны не могут прийти к компромиссу — и подала на них в суд. Чтобы заставить вырубить деревья в заповеднике.
Судебное расследование длится несколько месяцев. Энергетики настаивают на противопожарных вырубках, в заповеднике — на переносе ЛЭП за пределы «Кивача». Осенью этого года суд назначил экспертизу по делу. В частности, свои письменные выводы сделал Алексей Логинов, эксперт специализированного учреждения «Испытательная пожарная лаборатория».
— Возможен перенос линий электропередачи, строительство ЛЭП за пределами заповедника, — зачитал сегодня судья Цеханович.
Против этого выступили юристы «Карелэнерго». В частности, потому что это очень дорогостоящая и длительная по времени процедура, расплачиваться за которую, в конечном счете, будут жители республики. Потраченные энергетиками на строительство новых ЛЭП 200 — 350 миллионов рублей войдут в тариф для населения, а на все время стройки новых линий, ввиду демонтажа или консервации старых, несколько поселков и частично город бумажников останутся без света.
Тем не менее, суд попросил «Карелэнерго» рассчитать перечень и стоимость работ по демонтажу старых и строительству новых ЛЭП и представить на следующем заседании. Также на нем выслушают (уже очно) эксперта Логинова и представителя КНЦ РАН. Заседание состоится 14 февраля.