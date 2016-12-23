Экс-глава Карелии Виктор Степанов повредил позвоночник

Бывший руководитель республики, а ныне депутат Заксобрания Карелии Виктор Степанов сломал позвонок после того, как упал с незакрепленной лестницы, когда ремонтировал дымоход в своем доме в Олонецком районе.

«Сейчас я нахожусь в Москве. Прохожу лечение. Врачи в силу определенных обстоятельств отложили операцию до февраля, а пока я наблюдаюсь у врача, стараюсь много ходить», — сообщил Виктор Степанов ИА «Республика».

По его словам, последнее заседание Заксобрания он вынужден был пропустить, а в феврале он надеется принять участие в заседании. До этого большую часть времени ему придется проводить в Москве. В Карелию он рассчитывает приехать на несколько дней в январе.