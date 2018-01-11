Экологическая акция по сбору использованных солевых батареек началась в Петрозаводске

Администрация столицы Карелии совместно с одной из страховых компаний начала экологическую акцию по сбору использованных солевых батареек. Ежедневно любой горожанин может сдать в переработку использованные бытовые гальванические элементы, потенциально представляющие серьезную экологическую опасность.

Как сообщила начальник управления благоустройства и экологии Дудырина, контейнер для сбора отработавших батареек установлен в холле администрации.

Акция организована в сотрудничестве со страховой компанией ERGO. Согласно ее условиям, накопленные в пунктах сбора батарейки отправят на завод для дальнейшей безопасной утилизации.

Сдать использованные гальванические элементы в переработку можно в рабочие дни с 9:00 до 18:15.