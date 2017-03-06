ЕГЭ в 2017 году начнут сдавать 23 марта

Министерство образования утвердило расписание единых государственных экзаменов на 2017 год. Как сообщили в Минобре Карелии, ЕГЭ пройдут в три этапа: досрочный, основной и дополнительный.

Досрочный этап сдачи пройдет с 23 марта по 14 апреля, основной — с 29 мая по 1 июля. Оба этапа начнутся с экзаменов по географии и информатике.

Выпускники 2017 года, которые получат неудовлетворительные оценки по обоим обязательным предметам (русский и математика), смогут сдать ЕГЭ в дополнительный период, который пройдет с 5 по 16 сентября. ОГЭ для выпускников девятых классов также пройдет в три этапа: досрочный – с 20 апреля по 6 мая, основной – с 26 мая по 29 июня и дополнительный (сентябрьский) – с 5 по 22 сентября.

Как и в прошлом году, в 2017 году в расписании наряду с резервными днями для проведения экзаменов по отдельным учебным предметам предусмотрен дополнительный резервный день для экзаменов по всем предметам.